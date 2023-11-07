الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، بيولي يكشف قائمة ميلان الإيطالي لمواجهة سان جيرمان

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

استعاد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، بعض المصابين لينضموا لقائمة الفريق التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم، بملعب سان سيرو، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستعاد ميلان 3 من نجومه الذين غابوا عن اللقاءات الأخيرة بسبب الإصابة، هم كريستيان بوليسيتش وتشوكويزي وثيو هيرنانديز.


قائمة ميلان

حراسة المرمى: ماينان، ميرانتي، نافا.

الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز، بارتيساجي، فلورينزي.

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الوسط: لوفتوس تشيك، موسى، ريجنديرز، كرونيتش، بوبيجا، عدلي.

الهجوم: بوليسيتش، لياو، جيرو، تشوكويزي، أوكافور، يوفيتش.

 باريس يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، أما ميلان فيتذيل الترتيب برصيد نقطتين.

مجموعات دوري أبطال أوروبا


المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا


إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

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