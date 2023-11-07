ديفيد ديفيز: رجال يد الأهلى جاهزون لمباراة النور وننتظر دعم الجماهير

رجال يد الأهلى، قال ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة في بطولة «السوبر جلوب» أمام فريق النور السعودي.

ديفيد ديفيز مدرب رجال يد الأهلى



وأضاف المدير الفني: «جاهزون لمباراة النور، ودائما ضربة البداية ما تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة».

وأكد ديفيز أن الأهلي يخوض أول مباراة في البطولة بتركيز كبير لتحقيق الفوز، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة النور ستكون سهلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء داخل القاهرة أو خارجها وهدفه الفوز، مؤكدا أن الفريق يعيش في حالة من التركيز منذ بداية الموسم الجاري في الدوري المحلي.

واختتم المدير الفني، ننتظر حضور الجماهير في البطولة، وهذا سيكون دافعا كبيرا للفريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات لإسعاد الجماهير.

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وكان لجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، قد حدد برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على صالة الدمام، في أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة «السوبر جلوب».

وبدأ برنامج الأهلي في الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

وعقد المدير الفني بالڤيديو مع اللاعبين في العاشرة صباحًا لمناقشة الأمور التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة.

يغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة والنصف ظهرًا إلى الصالة الخضراء بالدمام، لخوض أولى مبارياته أمام النور السعودي، وكان الفريق قد أدى مرانه أمس على ذات الصالة.

ويترأس بعثة رجال يد الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

بعثة رجال يد الأهلى فى كأس العالم للأندية

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، كل من:خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والأسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن. بالإضافة إلى اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.

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