القباج: ضم أصحاب القوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار إلى منظومة العمالة غير المنتظمة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقاء موسعًا بالصيادين، حيث استمعا إلى مطالب الصيادين ومشاكلهم بمقر مركز شباب العصافرة، وذلك بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين.

دعم العمالة غير المنتظمة

ووجه الصيادون الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة، وتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية اليوم خير دليل على ذلك الاهتمام.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

وأعلنت القباج عن حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

كما قررت ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.

ومن جانبه أشار محافظ الدقهلية إلي أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها إلي سابق عهدها للحفاظ علي الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين، مشيرًا إلي أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 ألف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 الف فدان فقط بسبب التعديات عليها.

وأكد " المحافظ " أن الدولة تعمل علي تمكين الصيادين اقتصاديًا والنهوض بأسرهم من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والأفراد.



وقال " مختار " جئنا اليوم لنستمع إلي مشاكل الصيادين لحلها والعمل الي تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم علي كافة الخدمات من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأمينى.

وثمن " المحافظ " دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة ورفع درجة الوعى لديهم والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع علي حدود ثلاث محافظات هي ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد ) وكانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان، مع مرور السنين أصبحت 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات، وبعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 ألف فدان، وتم الانتهاء من إنشاء طريق الحزام الآمن علي شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو متر يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد )، والهدف من إنشائه هو وقف نزيف التعدي علي شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين، وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبري، وذلك لإجراء أعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع أراضي مكتسبة من إنشاء طريق الحزام الآمن لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين ( مراسي لخدمة الصيادين - ميناء للصيد - أسواق بيع أسماك بالجملة - أسواق خضراوات وفاكهة - حدائق - ملاعب - محطة تموين سيارات - مجمع مواقف )، بالإضافة إلي انشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو متر لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث ( المطرية والمنزلة والجمالية).