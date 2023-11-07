الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

ضمن مبادرة 100 يوم صحة قافلة طبية مجانية للعاملين بديوان محافظة أسوان (صور)

قافلة طبية مجانيه
قافلة طبية مجانيه فى أسوان،فيتو

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة "، وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للاطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة.

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أكد اللواء أشرف عطية أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

أضاف أنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة، والأمراض المزمنة " سكر وضغط وإعتلال كلوى "، والأم والجنين لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل.

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​ أسوان قافلة تنظيم قافلة طبية وعلاجية مجانية “مبادرة ١٠٠ يوم صحة”

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