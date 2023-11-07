تأجيل قضية متهمي أحداث سيدي براني لجلسة 10 يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، محاكمة 5 متهمين في واقعة أحداث سيدي براني، ووجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" أمين شرطة، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم في 10 يناير 2024

وذلك لحضور الطبيب الشرعي، وطلب استخراج شهادة بمكان خدمة المجني عليه أثناء الواقعة، وطلب حضور شهود الإثبات وتغريم كل من اللواء هاني حسن والعميد أحمد عادل المجبر والعميد طارق محمد عادل والمقدم أحمد إبراهيم الديب ، مبلغ مالي 500 جنيه لعدم امتثالهم للحضور،

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تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح،إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني،ودهس أمين شرطة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن مطروح، إلي أن كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، أن المتهمين المضبوطين اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالاطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتين علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني علية عمدا " م.ص.ع" امين شرطة من قوة شرطة سيدي براني،محدثا إصابته التي أودت بحياته وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب،وقيام المتهمين بالاخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، والقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالاملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.



وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والأنف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفين العلويين والساق اليسري،واحتكاكات رضية تنشأ عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاه علي الارض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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