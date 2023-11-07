الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد معدلات الإنجاز بالمرحلة الثانية لمشروع تغطية مصرف السيل (صور)

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ أسوان،فيتو

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 مترا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 75 %، ويضم 5 قطاعات يتم نهوها مرحليًا.

 

وعقب استماعه لشرح تفصيلى من مهندسى المشروع، شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى، مع تذليل كافة المعوقات ووضع الحلول السريعة لها لرفع معدلات الأداء والوصول للمستوى الجمالى الذى سيساهم فى إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

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 وأشاد بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 مترا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، وشهد الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 مترا، ومن المقرر نهوه بشكل كامل فى ديسمبر 2024، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات، وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة باستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم.

وحرص المحافظ فى جولته على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين أشادوا بتنفيذ مشروع مصرف السيل، ومساهمته فى تطوير وتجميل المنطقة بالشكل المطلوب.

 

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​ أسوان اللواء اشرف عطية محافظ اسوان المشروعات مصرف تلوث

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