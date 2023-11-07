الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يحسم مصير مشاركة بيلينجهام أمام براغا

دوري أبطال أوروبا، حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد،  مصير  لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام من المشاركة في مباراة سبورتينج براجا، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

موقف بيلينجهام

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن  أنشيلوتي قرر إراحة بيلينجهام من خوض المباراة القادمة بعد إصابته في مباراة ريو فاليكانو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أنشيلوني ينوي الدفع بجود بيلينجهام أساسيا أمام فالنسيا، السبت المقبل، في الجولة 13 من الليجا.

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وكان بيلينجهام قد أصيب في الكتف خلال مباراة رايو فاليكانو، لكنه أكمل اللقاء حتى النهاية بوضع ضمادة.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد كشفت الفحوصات، أن بيلينجهام يعاني من انزلاق كتفه الأيسر، وهي إصابة مؤلمة.

وأشارت إلى أن الألم زاد تدريجيا لدى بيلينجهام عقب المباراة، وأظهرت الفحوصات، وجود أضرار طفيفة في كتفه الأيسر، لكنها ليست خطيرة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا


المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا


إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

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