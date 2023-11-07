تنظيم دورات تدريبية بمجال ريادة الأعمال استهدفت 105 سيدات وفتيات بأسوان (صور)



وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة وتوفير أوجه الدعم والتعاون اللازم لمواصلة تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومى والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)،يأعى ذلك فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

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ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إن تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية لريادة الأعمال إستمرت على مدار يومين وإستهدفت تدريب 55 سيدة وفتاة بقسم أول بمركز أسوان.

أضافت أن الدورة التدريبية تضمنت تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلًا عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

وفى نفس الوقت أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأنه جارى تنظيم دورة تدريبية لعدد 50 من الميسرات والقيادات الدينية المشاركين فى حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان" وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث، مشيرة إلى أن الحملة ترتكز على قضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بجانب نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، علاوة على الإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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