حقوق النواب: نوثق انتهاكات الاحتلال ونتقدم بشكاوى لـ الجنائية الدولية

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ اليوم الأول للأزمة في قطاع غزة، تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشكل واضح برصد ما يحدث من انتهاكات.

وأضاف، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني"، أن لجنة حقوق الإنسان ترصد الانتهاكات المخالفة للقوانين والاتفاقيات خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع.

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وأوضح أن عدد الشهداء وصل إلى ما يقرب من 10 آلاف شهيد، مشيرًا إلى أن نصفهم من السيدات والأطفال، بما يعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عقدت لقاءات مع المنظمات المصرية والعربية لتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي لقياس مدى مخالفة هذه الجرائم للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للاستفادة منها في الإجرءات التي ستتخذ دوليا ومنها ما سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه نتيجة لهذا الاجتماع، تم إعداد ملف شامل راصد لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، لمخاطبة برلمانات العالم، بما يجري على الأرض، لكشف التضليل من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب التواصل مع السلطة التنفيذية في مصر لاستخدم هذا التقرير، من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه جرى عقد اجتماعًا مع البرلمان العربي، الذي سيتقدم بملف شامل للمحكمة الجنائية الدولية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.