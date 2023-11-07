دوري أبطال أوروبا، اشتباكات بين جماهير ميلان وباريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، دخل ألتراس ميلان في اشتباكات قوية مع مشجعي باريس سان جيرمان، قبل مواجهة الفريقين، اليوم بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

اشتباكات جماهير ميلان وسان جيرمان



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، هاجم 50 فردا من ألتراس ميلان جماهير باريس سان جيرمان، في العديد من المحال والمطاعم.

وأشارت إلى أن أفراد ألتراس ميلان نصبوا كمينا للجماهير الفرنسية، وتحول المشهد إلى حرب عصابات من خلال التدافع واستخدام القنابل الدخانية بين الطرفين.

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وأوضحت أن الشرطة لم تكن حاضرة وقت اندلاع الاشتباك، لكنها وصلت بعد حوالي 10 دقائق إلى مكان الحادث لتهدئة الأمور.

وذكرت أن أحد مشجعي باريس سان جيرمان، يبلغ 34 عامًا، أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه لطعنتين في ساقيه، كما أصيب اثنان آخران من المشجعين بكدمات وإصابات في الوجه.

ونقلت سيارات الإسعاف آخرين إلى الفندق الذي يقيمون فيه، كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة أحدهما تلقى مقذوفًا، والآخر تعرض للضرب بالعصي من أحد المشجعين الفرنسيين الذين تم اعتقالهم.

موعد مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق إي سي ميلان ضد نظيره باريس سان جيرمان، اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان

وتذاع مباراة فريق ميلان ضد باريس سان جيرمان اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان : 6 نقاط دورتموند: 4 نقاط نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط ميلان: نقطتين

وأعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمباراة ميلان المقرر لها، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات إنريكي، غياب كل من "ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز".

قائمة باريس سان جيرمان للقاء ميلان



أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - سيرجيو راموس - عثمان ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - ميلان سكرينيار - تيناس - دوناروما.