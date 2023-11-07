وزير النقل المغربي يزور محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

استقبل المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عبدالجليل - وزير النقل المغربى والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق بمحطة مصر بالقاهرة وذلك للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل.

زيارة وزير النقل المغربي لمحطة مصر



وقد بدأت الزيارة باستقبال الوزير والوفد المرافق له ببهو المحطة حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالى والتنظيمى للمحطة والتى تجمع بين التراث القديم والحاضر مشيدًا بمحاور التنمية التى ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى من خلال عرض تقديمى لتلك المحاور.

Advertisements

متحف السكة الحديد



كما شملت الزيارة على جولة بمتحف السكة الحديد والذى يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر والذى يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية حيث تم تقديم شرح وافى للقطع والمخطوطات والنماذج الموجودة وقد أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها مؤكدًا على أهمية المتحف كمزار سياحى للمصريين والعرب والأجانب.



وفى نهاية الزيارة أبدى الوزير المغربي اعجابة الشديد بحفاوة الاستقبال وكذلك ماحدث من نقلة نوعية للتطوير الذى يحدث بمنظومة السكة الحديد .