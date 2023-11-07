تقرير يكشف ارتفاع  الهجمات السيبرانية ضد مستخدمى الألعاب الإلكترونية خلال 2023

كشف تقرير حديث أن مجتمع الألعاب الإلكترونية، الذي يشكل أفراده قرابة نصف سكان العالم يواجه هجمات سيبرانية متزايدة من مجرمي الإنترنت في الفترة الممتدة من شهر يوليو 2022 إلى يوليو 2023 تم اكتشاف ضعفًا أمنيًا متزايدًا لدى مجتمع اللاعبين حيث يستهدف مجرمو الإنترنت هذا المجتمع الكبير للوصول إلى بيانات أفراده الشخصية، وقد شنوا عليهم مجموعة من الهجمات تستغل ثغرات الويب، وهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وهجمات تعدين العملات المشفرة، وحملات برمجيات حصان طروادة معقدة أو تصيد احتيالي.

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تزايد الهجمات السيبرانية

خلال الفترة بين 1 يوليو 2022 و1 يوليو 2023، تم اكتشاف ما يبلغ 4,076,530 محاولة لتحميل 30,684 ملفًا متنكرًا على هيئة ألعاب شهيرة، وتعديلات للألعاب، وملفات غش، وبرامج أخرى متعلقة بالألعاب وأثرت تلك الحوادث على 192,456 مستخدمًا حول العالم.

بشكل أساسي، يتم تصنيف هذه الملفات على أنها برامج غير مرغوب فيها، لكن غالبًا ما تصنفها برامج مكافحة الفيروسات على أنها «not-a-virus:Downloader»، أي أنها أدوات تنزيل للفيروسات، لكنها ليست فيروسات بنفسها (89.7%) لذا لا تعد هذه الملفات خطرة بطبيعتها، ولكنها قادرة على تحميل برمجيات متنوعة، قد تكون خبيثة، على جهاز المستخدم.

بالإضافة لما سبق، كانت البرمجيات الإعلانية (5.3%) وبرمجيات حصان طروادة (2.4%) تهديدات جديرة بالملاحظة للاعبين الذين يستخدمون الحواسيب المكتبية.

وبرزت لعبة Minecraft باعتبارها الهدف المفضل لدى مجرمي الإنترنت، حيث كانت مسؤولة عن انطلاق 70.3% من جميع التنبيهات وخلال الفترة المشمولة في التقرير، أثرت التهديدات التي تستخدم لعبة Minecraft كطعم على 130,619 لاعب في جميع أنحاء العالم.

وكانت لعبة Roblox ثاني أكثر الألعاب استهدافًا، حيث أدت إلى تشغيل 20.4% من إجمالي التنبيهات وأثرت على 30,367 مستخدم.

كما تضمنت قائمة أكثر الألعاب التي تتعرض للتهديدات السيبرانية ألعاب Counter-Strike: Global Offensive بنسبة 4.8%، وPUBG بنسبة 2.9%، وHogwarts Legacy بنسبة 0.6%، وDOTA 2 بنسبة 0.5%، وLeague of Legends بنسبة 0.3%.

أما بالنسبة لمجتمع لاعبي الهواتف الذكية، والذين يتجاوز عددهم 3 مليارات لاعب، أو حوالي 40% من سكان العالم وفقًا لتقرير شركة Newzoo لعام 2023، فهو يتميز بنموه الكبير وسهولة الانضمام إليه، وبالتالي أصبح هدفًا مغريًا لمجرمي الإنترنت.

استخدمت هذه المحاولات عدة ألعاب كطعوم لاستهداف لاعبي الهواتف وحتى على الهواتف، كان عشاق لعبة Minecraft هم الهدف الرئيسي أيضًا، حيث ركزت 90.4% من الهجمات التي وقع ضحيتها 80,128 لاعب على هذه اللعبة. وبالأخص، واجه المستخدمون الإندونيسيون هجمات استغلت لعبة Minecraft، مما أدى إلى حدوث هجوم Trojan.AndroidOS.Pootel.a الذي قام بتسجيل بيانات اشتراكات الضحايا بشكل سري. وشهدت دولة إيران أعلى معدل من هذه الهجمات، حيث ظهر 140,482 تنبيه على أجهزة 54,467 لاعب في لعبة Minecraft.

وفي المرتبة الثانية لأكثر ألعاب الهواتف استهدافًا، حلت لعبة PUBG: Battlegrounds، حيث كانت 5.09% من إجمالي التنبيهات ناتجة عن تهديدات استغلت اللعبة، وكانت غالبية الحوادث تصدر عن مستخدمين في الاتحاد الروسي.

وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد عمليات الرصد، أتت منصة Roblox (3.33%)، لكنها كانت في المرتبة الثانية من حيث عدد المستخدمين المتأثرين.

كما تم اكتشاف لبرمجية SpyNote، وهي برمجية حصان طروادة للتجسس يتم توزيعها وسط اللاعبين على منصة Roblox على هواتف أندرويد على أنها ملف تعديل. تُظهر هذه البرمجية قدرات تجسس متنوعة مثل تسجيل نقرات المفاتيح، وتسجيل الشاشة، وبث الفيديو من كاميرات الهواتف، وذلك مع القدرة على انتحال هوية تطبيقي جوجل وفيسبوك لخداع المستخدمين لإعطاء كلمات مرورهم.

ومع ذلك، تستمر صفحات التصيد الاحتيالي وصفحات التوزيع المزيفة بكونها مصدر تهديد كبير على اللاعبين. وغالبًا ما تتنكر البرمجيات الخبيثة على هيئة ألعاب محبوبة، ويتم نشرها عبر مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية تقدم إصدارات مقرصنة.

كما تعرض هذه الصفحات المخادعة عددًا مبالغًا فيه من التنزيلات، مما قد يؤدي إلى تضليل المستخدمين وإيحائهم بالأمان وعادة ما يؤدي النقر على زر التحميل إلى الحصول على ملف مضغوط قد يحتوي على عناصر خبيثة أو مختلفة عن المحتوى الموعود.

قال فاسيلي كولسنيكوف خبير أمني في شركة كاسبرسكي: "ينتهز مجرمو الإنترنت فرصًا مغرية في صناعة الألعاب المستمرة في التغير والغنية بالبيانات الشخصية والمالية. فهم يستغلون حسابات الألعاب عن طريق سرقة الأصول داخل اللعبة، والعملات الافتراضية، ويبيعون حسابات الألعاب المصابة، وذلك مقابل قيم حقيقية غالبًا.

هجمات برمجيات الفدية

وقد أدى السعي المستمر لجمع على البيانات الشخصية إلى زيادة في هجمات برمجيات الفدية، حتى أنها أثرت على اللاعبين المحترفين الذين يعتمدون على اللعب دون انقطاع. وهذا يؤكد على الحاجة الماسة إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني داخل مجتمع الألعاب.