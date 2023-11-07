الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس القائم على إدارة صفحة للنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة فى الشرقية، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" من أحد الحسابات متضمنًا شكوى مدعومة بصور لإحدى السيدات أشارت خلالها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أجهزة كهربائية عبر صفحة "محددة " على موقع "فيس بوك" وإرسالها المبلغ المالى للمذكور عبر محفظة إلكترونية خاصة برقم هاتف "محدد" مدعية قيامه بالنصب عليها وعدم تسليمها الأجهزة المُتفق عليها.

Advertisements

بالفحص والتواصل مع الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) تبين عدم تقدمها بثمة بلاغات فى الواقعة، وأبدت تضررها من مُستخدم هاتف محمول على تطبيق واتس آب لإضلاعه بإرسال رسائل لها تتضمن الإتفاق على شراء أجهزة كهربائية، وعقب ذلك قامت بتحويل المبلغ المالى المُتفق عليهوفوجئت بعدم تسليمها الأجهزة وتعرضها لعملية نصب.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، وبحوزته (مبلغ مالى- وهاتف محمول).

 

 وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة و7 وقائع بذات الأسلوب بنطاق مديريات أمن " الجيزة - القاهرة – المنوفية"، وذلك من خلال الترويج على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة، واستدراج راغبى تلك العروض والتحصل منهم على مبالغ مالية مُتفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكترونى.

 

 وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية أجهزة كهربائية النيابة العامة بيع أجهزة كهربائية قسم شرطة إمبابة مركز شرطة منيا القمح منيا القمح بالشرقية

مواد متعلقة

اليوم، فصل جديد في محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية

من الاختفاء حتى الإعدام.. 10 محطات ترصد القصة كاملة في قضية طبيب الساحل (فيديوجراف)

بعد الحكم بإعدامه، النص الكامل لأقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل

مات من الخضة، النص الكامل لمرافعة دفاع المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

تزامنا مع النطق بالحكم على المتهمين بقتل طبيب الساحل، نص التقرير الطبي للمجني عليه

تزامنا مع الحكم علي المتهمين، شهادة فجرت مفاجأة في قضية طبيب الساحل

قرار جديد ضد متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

كتائب القسام تدمر 5 آليات إسرائيلية في شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية