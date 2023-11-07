الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

نشاط مكثف بالتأمين الصحى بالشرقية

نشاط مكثف بالتأمين
نشاط مكثف بالتأمين الصحى بالشرقية-فيتو

ترأس  الدكتور رضا الديب المديرالعام لفرع لفرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية  لجنة لاختيار فريق  مكافحة العدوى ضمت من عضويتها  الدكتورمحمد ابو هاشم نائب مدير عام الفرع الدكتورةهناءرشيد مدير المستشفى وذلك لعمل المقابلة الشخصية لهيئة التمريض بالمستشفى  لاختيار أعضاء فريق مكافحة العدوى بمستشفي المبرة من هيئة التمريض بالمستشفي 

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يفاجئ عيادتي الأمن والجامعة

لجنة برئاسة الفرع لاختيار فريق مكافحة العدوى

كما ضمت اللجنة فى عضويتها اضا الدكتورة بسمه ممدوح مديرة ادارة مكافحه العدوى بالفرع والدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفني بالفرع والدكتوراحمد عثمان مدير الشئون العلاجيه بالمستشفى.بالاضافة الى سعيد صلاح مدير امانه الفرع ومحمد شعبان مدير الشئون الاداريه بالفرع وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى المبرة حيث حضر اللجنة ايضا هالة حسنى ودعاء غريب من العاملين بالتمريض بالمستشفى ايضا 

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الدكتور محمد ابوهاشم فى منطقة فاقوس 

قام الدكتور محمد ابو هاشم  نائب مدير الفرع نائب مدير عام الفرع بزيارة للمنطقة الطبية بفاقوس شملت العيادة الشاملة وديوان عام المنطقة الطبية حيث فور وصوله لفاقوس انضمت اليه الدكتورة  امال سرايامدير منطقة فاقوس والدكتور محمد جاسر مدير العيادة والمحاسب محمد عثمان المدير المالى والادارى لمنطقة فاقوس حيث تم تفقد غرف العيادات المختلفة واقسام المعمل والاشعة والصيدلية وباقى الاقسام المختلفة 

التاكد من توافر الادوية وتقديم الخدمة الطبية للمرضى 

كما تم التاكد من توافر الادوية اللازمة للحالات وتقديم الخدمة الطبية للمرضى  كما استمع نائب مدير الفرع  لبعض المرضى المترددين على العيادة والرد على استفساراتهم كما تم التوصية  بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل اجراءات تلقى الخدمة الطبية وفحص اى شكوى من المرضى وحلها فى وقتها  حيث كان فى استقبالهم السيد عثمان المدير المالى والادارى بعيادة فاقوس

زيارة منطقة ابوكبير الطبية 

وكذلك اجرى نائب مدير الفرع مرورا على عيادة ابو كبير ويصاحبة الدكتورة علا كمال مدير منطقة ابوكبير وذلك للمرور على عيادة ابوكبير  للاطمئنان على سير العمل وتواجد الطاقم الطبى ومتابعة تادية الخدمة الطبية للمرضى 

مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد تقديم الخدمات بعيادة العاشر من رمضان

متابعة غرف العيادة وباقى الاقسام 

حيث قام  بتفقد جميع غرف العيادة وباقى الاقسام واطمأن على توافر الادوية اللازمة لتقديم الخدمة هذا وقد وقد اوصى على  ضرورة توفير التخصصات الغير موجوده بالعيادة  وايضا ضرورة حسن معاملة المرضى وكان فى استقباله الدكتوراحمد صبحى مدير عيادة ابوكبيروالمحاسب محمد فتحى  رئيس الشئون المالية والادارية بالعيادة

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الدكتور رضا الديب الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير الفرع مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية الدكتورة هناء رشيد مدير مستشفى المبرة بالزقازيق فريق مكافحة العدوى

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