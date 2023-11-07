حالة الطقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة على هذه المناطق (فيديو)
حالة الطقس اليوم، عرضت أكسترا نيوز، من خلال برنامج "هذا الصباح" أخبار الطقس اليوم الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية.
حالة الطقس اليوم
وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيفا في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة
كما أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.
ويوجد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.
وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر مازالت متأثرة بالأجواء الخريفية، موضحة أنه سقطت أمطار خفيفة على بعض المحافظات منذ أمس، ومن المتوقع استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة على المحافظات الساحلية.
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