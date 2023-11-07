استمرار حبس المتهم بالتحريض على قتل زوجته ليرثها في الجيزة
قرر قاضي المعارضات بالجيزة، استمرار حبس شخص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على قتل زوجته ليرثها كونه الوريث الوحيد لها بالجيزة.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 15 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض علي المتهم بالتحريض علي قتل زوجته وغسل أموال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة- لغسله أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها، بالاتفاق مع آخر "توفى" نظير حصوله على مبلغ مالى.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات)، حيث قدر المبلغ بـ15 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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