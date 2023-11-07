الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

إعداد نظام معلومات جغرافي للخدمات الأمنية والعامة بجامعة جنوب الوادي

رئيس الجامعة جنوب
رئيس الجامعة جنوب الوادي،فيتو

 

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تم  إطلاق مشروع إعداد نظام معلومات جغرافي لخدمات النظافة والتشجير والخدمات العامة بالجامعة SVU- S.S.&P.S. GIS System، حيث ترأس رئيس الجامعة الاجتماع الأول للجنة المشكلة برئاسته لإعداد المشروع والتي تضم الدكتور طارق الكاشف- مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور حمدان سعد نجار مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بالجامعة.

ويهدف المشروع إلى وضع نظام معلومات جغرافي وقاعدة بيانات لتقسيم المسطح الأرضي بالجامعة إلى مربعات (Sectors)، يتم ترقيمها وتحديد أبعادها بشكل دقيق ويخصص لكل مربع مسؤول متابعة أمنية من السادة مسؤولي الأمن الداخلي بالجامعة، ومسؤول للنظافة من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، ومسؤول حدائق من إدارة الحدائق بالجامعة، إضافة لإعداد لقيام مشرف مرور يومي يقوم بمتابعة كافة تلك الأعمال يوميًا بكل مربع، ويقوم برفع تقرير يومي عن مستوى الخدمات المقدمة لرئيس الجامعة.

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هذا وقد وجه الدكتور أحمدعكاوى. رئيس الجامعة بضرورة قيام المشروعات الأخرى بالتنسيق مع اللجنة لإتمام أعمالها وأهمها لجنة ترقيم أعمدة الإنارة بالجامعة ولجنة ترقيم المدرجات والمباني.

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الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي نظم المعلومات الجغرافية

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