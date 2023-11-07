مجلس جامعة جنوب الوادي يقر تعيينات جديدة

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة تعيين الدكتورة رقية بهجت سنوسي في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبد الفتاح حسين محمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتورة الشيماء مكي بصري حسن في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب، والدكتور همام عبد العال همام الشاذلي في وظيفة استاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود سامح احمد محمد في وظيفة استاذ مساعد بكلية الهندسة.

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وفي سياق متصل أصدرت جامعة جنوب الوادى تقريرها ربع السنوى لأنشطة الجامعة خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023 م.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة فى كلمته التى تضمنها التقرير حرصه منذ توليه رئاسة الجامعة على المضى فى مسار المبادرات التطويرية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى مشيرًا إلى حرص ادارة الجامعة على بناء العديد من الهياكل التنظيمية والاتجاه نحو التحول الرقمى والأتمتة فى مختلف القطاعات والإدارات والمراكز فى الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تعمل فى اطار من الحوكمة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لأداء دورها فى اتاحة فرص التعليم العالى بجودة وتنافسية وتشجيع البحث العلمى وتقديم خدمات مجتمعية على قدر كبير من التميز والفاعلية.



وتضمن التقرير ربع السنوى لجامعة جنوب الوادى اهم انشطة وفعاليات وانجازات الجامعة من خلال تسعة محاور وهى محاور التحول الرقمى وتطوير النظم الادارية وتطوير البنية التحتية والتعليم والتعلم والدراسات العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتكافؤ الفرص وتقليل فجوة النوع الاجتماعى وتعزيز فرص التعاون المشترك واللقاءات والمشاركات الخارجية.