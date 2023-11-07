الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف يوفر فرص عمل لشباب أسوان

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسوان ملتقى التوظيف الرابع للشباب من الجنسين،وذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك بأحد الأندية الرياضية بأسوان، يوفر 1300 فرصة عمل، فى 30 شركة من شركات القطاع الخاص.

التخصصات المطلوبة 

ويأتي ذلك  فى العديد من التخصصات والمجالات العلمية والنظرية والفنية، والذى افتتحه اللواء اشرف عطية محافظ اسوان، وذلك فى إطار سعى المديرية فى تنفيذ سياسة الوزارة نحو دعم وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع الشركات والمصانع العاملة فى المحافظات، وتوفير فرص العمل اللائقة والحقيقية لدمج الشباب فى سوق العمل..

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مديرية العمل بأسوان

واوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة، أن الملتقي يعكس اهتمام مديرية العمل بتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متي توافرت في المشروعات والمنشات، ومن خلال جهد مبذول لحصر فرص العمل باعدادها ومواقعها ومن خلال خلق علاقات مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجهيه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة في توزيع الفرص علي أبناء أسوان من منطلق اهتمام القيادة السياسية بقضايا الشباب وعلي راسها التشغيل والتدريب وإيجاد فرص العمل بشكل مباشر او غير مباشر والذي ظهر وبشكل واضح في الآونة الأخيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة والتي أقيمت في العديد من المحافظات ومنها محافظة اسوان والتي استوعبت تنفيذ اكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط والذي ساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب الاسواني. 

فرص العمل المتوفرة


واضاف مدير المديرية، انه تفقد يرافقه المحافظ فرص العمل المتوفرة والشركات المقدمة لتلك الفرص، كما جرى الإطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للاجور فى كافة الفرص، وكافة الشروط والاحكام التى نص عليها قانون العمل، والتعرف على احتياجات ومتطلبات كافة الشركات المشاركة فى الملتقى،واستعدادها لتشغيل الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل بداخلها، مؤكدًا متابعة المديرية واجهزتها لفرص العمل التى سيتم شغلها بعد استلام الشباب لها..

 

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