الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حزب الحركة الوطنية يدين تلويح إسرائيل باستخدام النووى

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البرى على غزة، أدان اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الفكرة المروعة والمُخيفة لإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، خاصة أن هذه التصريحات تعكس خطورة التصاعد الذي يشهده النزاع في المنطقة، وتشكل تهديدًا خطيرًا أمن المنطقة ككل.

 

الهجوم البرى على غزة 
 

غزة، وأكد رؤوف السيد أن هذه التصريحات ليست مجرد تصريحات عابرة، بل هي جزء من عقيدة هذا الكيان الذي يقوم بإبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان غزة الأبرياء، وان استخدام القوة الغاشمة هي عقيدة هذه المجموعة البربرية وسفاحي الأطفال وقتلة النساء.

Advertisements

وتابع إن  سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، لا تقل  جرما عن استخدام السلاح النووي، فإسرائيل ترتكب جرائم حرب كل يوم في غزة وتمارس سياسات قاسية ومستمرة من الحصار والتجويع واستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين في غزة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن المجازر والانتهاكات الجسيمة والهمجية التي يرتكبها الكيان المحتل تشمل استهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة، والتي تتسبب في خسائر بشرية هائلة ودمار لا يمكن تبريره،  كل ما يقوم بفعله الصهاينة يعاقب عليها القانون إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن ردع هذه الجرائم.

 

جرائم إسرائيل فى غزة

 

وشدد رؤوف السيد على أن الحزب يدين بشدة هذه الجرائم ضد الإنسانية وندعو المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الحقوق الإنسانية والحياة في غزة،فاستخدام الأسلحة النووية هو خطوة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يكون هناك التأكيد الواضح على وقف جميع أشكال العنف واحترام القانون الدولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة غزة قصف غزة الهجوم على غزة أخبار قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الحرب الإسرائيلية حرب إسرائيل على غزة كارثة إنسانية بقطاع غزة الحرب بين حماس وإسرائيل كتائب القسام هجوم بري في غزة جيش الاحتلال قصف عنيف في غزة

الأكثر قراءة

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

بعد اختراقه، صورة أبو عبيدة تتصدر موقع نادي مكابي الإسرائيلي

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

رسالة قوية من السيسي لمدير وكالة المخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى..ادعو له بالشفاء

Advertisements

منوعات

المزيد

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية