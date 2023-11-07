الرعاية الصحية تدشن خط الربط التفاعلي بين غرفة عمليات الهيئة بالعاصمة الإدارية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

استقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة

وتناول اللقاء، متابعة استعدادات المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لاستقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة لديها 9 مستشفيات بمحافظة بورسعيد، تقوم من خلالها بتوفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.

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وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات المخصصة للإحالة من التابعة لهيئة الرعاية، إضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، والاطمئنان على الاستعدادات المكثفة للأطقم الطبية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمصابين.

وأكد السبكي، استعداد منشآت هيئة الرعاية الصحية الكامل للتعامل مع أي أزمات أو تداعيات صحية من الممكن أن تحدث طبقًا لمتطلبات وزارة الصحة، ومشيرًا إلى الاستمرار في تقديم الخدمات والرعاية الصحية بجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفيات هيئة الرعاية بالمحافظات، وذلك بالتوازي مع جهود المشاركة في إدارة أزمة غزة.

وتابع السبكي: نعتز بمشاركتنا مع كافة أجهزة الدولة في أزمة غزة ضمن خطة وزارة الصحة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ولجنة إدارة الأزمة ببذل كل الجهد لضمان توفير خدمات ورعاية صحية عالية الجودة لعلاج مصابي غزة في مستشفيات الهيئة بأعلى مستويات الجودة المقدمة في الخدمة.

أول محافظة بمنظومة التأمين الصحي الشامل

ودشنا الدكتور أحمد السبكي واللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء، خط الربط التفاعلي بين غرفة عمليات هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة عمليات محافظة بورسعيد، كأول محافظة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد أن استمعا إلى شرح مفصل من الدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بهيئة الرعاية والمشرف العام على متابعة المشروعات الاستراتيجية، حول غرفة إمكانات ومهام غرفة عمليات إدارة الأزمات والطوارئ المتواجدة بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة الربط التفاعلي إضافة كبيرة لخطة تطوير منظومة الرعاية الصحية التى بدأت في إقليم القناة ويجنى ثمارها المواطن، ومشيرًا إلى أنها أكدت على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في الإصلاح الصحي، وتعظيم قدرات الدولة المصرية في التعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ من خلال توظيف التكنولوجيا والاتصالات بالشكل الذى يتيح التواصل والتدخل السريع، وبما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

ومن جانبه، قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خالص الشكر والتقدير لهيئة الرعاية الصحية وأطقمها الطبية لما لمسه من تقديم رعاية متميزة لمصابي غزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظة، والذي شهده خلال زيارته صباح يوم السبت الماضي للمستشفيات التابعة للهيئة في بورسعيد، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي صمام الأمان الصحي المصري في إقليم القناة.

وتابع اللواء عادل الغضبان: أن الاستثمار الذي تم في الرعاية الصحية في إقليم القناة ظهرت أهميته الاستراتيجية في إدارة الأزمات.

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