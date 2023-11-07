رغم المجازر الإسرائيلية الوحشية في غزة، جال جادوت تنظم عرضا دعائيا لإنقاذ بلدها

طوفان الأقصى، أعلنت الممثلة الإسرائيلية جال جاودت، عن تنظيمها اليوم الأربعاء، عرضًا لفيديو دعائي عن الجيش الإسرائيلي، ستكون مدته 47 دقيقة، في كلا من مدينة لوس أنجلوس، ونيويورك.

ويأتي ذلك رغم كشف حقيقة إسرائيل، والجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينين، وخاصة الأطفال في غزة، حيث انطلق الاف المواطنين من جميع دول العالم، مثل امريكا وبريطانيا، وغيرهم، في مظاهرات عارمة ضد إسرائيل، مطالبين بمحاسبتها، ووقف الحرب علي عزة، وتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

كما انخفضت نسبة تأيد مشاهير هوليوود، لإسرائيل، بعد معرفتهم الحقيقة ورؤية ما يحدث في غزة، من قتل وتدمير وقطع للمياه والكهرباء، حيث اعلن عدد كبير من مشاهير هوليوود، تأييدهم لفلسطين عبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة علي جمع التبرعات لهم، مثل فلورنس بيو، والتي تعد اشهر ممثلة شابة في هوليوود.

جال جادوت تنظم عرض فيديو دعائي الجيش الإسرائيلي في لوس أنجلوس ونيويورك

وأوضحت جال جاوت، في تصريحات صحفية، أن هدفها من تنظيم هذا العرض، هو جذب الاهتمام الدولي إلى الصراع المستمر في إسرائيل، وقطاع غزة.

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ومن المتوقع أن يتم العرض أمام الجمهور، كما سيحضر عدد من مشاهير هوليود، وشخصيات بارزة، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، وذلك بقيادة المخرج الإسرائيلي الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار غاي ناتيف، والذي أخرج عدد كبير من الأعمال الشهيرة كان أخرها فيلم، جولدا.

بري لارسون تلغي متابعتها لانستجرام الممثلة الإسرائيلية جال جادوت

ألغت الممثلة الأمريكية، بري لارسون، متابعتها لحساب الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، بسبب دعمها لإسرائيل، وتزيف الحقائق.

دي جي خالد يتعرض لهجوم بسبب سكوته عن الحرب على غزة

فيما تعرض المغني والموسيقي والمنتج دي جي خالد، الأمريكي الجنسية الفلسطيني الأصل، المولود في مدينة جنين بالضفة الغربية، لهجوم حاد، من متابعيه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سكوته عن الأحداث الحالية في فلسطين، فقال أحدهم في التعليقات على إحدى حساباته: "لقد باع روحه من أجل هامبرجر وساعة فاخرة، وسيارة"، فيما قال آخر، الدولارات اخرست إنسانيتك".

مارك رفالو: الوقت ينفد بالنسبة للأطفال في غزة ويجب أن نتدخل

في سياق متصل، طالب الممثل والمنتج الأمريكي الشهير مارك رفالو، الوقوف بجانب أطفال غزة ومساعدتهم، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلا: "الوقت ينفد بالنسبة للأطفال في غزة، وقد تكون النهاية إن لم نتدخل".

فلورنس بيو أشهر نجمة شابة في هوليوود تعلن دعمها لـ فلسطين

أعلنت الممثلة الشابة الشهيرة فلورنس بيو، عن تضامنها مع شعب فلسطين، في الحرب التي يعيشها أهل غزة.

ونشرت فلورنس بيو، عدة صور من حادث قصف مستشفى المعمداني، في غزة، عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام"، وعلقت على إحدى الصور قائلة: "إن قصف مستشفى مليء بالأطفال، واللاجئين ليس طريقًا للسلام، بل إنها إبادة جماعية".

كما نشرت مقطع فيديو قصير لدكتور من المستشفى، وطلبت من متابعيها على الموقع، الاستماع إلى المقطع.

عائلة حديد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لفلسطين

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع TMZ، أن عائلة حديد الشهيرة في أمريكا، تلقت العديد من تهديدات القتل، بسبب دعمهم لدولة فلسطين.

وذكر موقع TMZ الشهير، أن تهديدات القتل التي تلقتها عائلة حديد، بسبب دعمها لفلسطين، كانت جدية للغاية ومثيرة للقلق، وساء الأمر للغاية لدرجة أن العائلة، اضطرت إلى اتخاذ إجراء قانوني لحمايتهم، والذهاب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشفت مصادر ذات معرفة مباشرة، بالعائلة، أن كل فرد في عائلة حديد، بما في ذلك جيجي، وبيلا، وأنور، وحتى والديهم محمد، ويولاندا، تلقوا رسائل مشؤومة، ومخيفة، جعلتهم يخشون على حياتهم.

وأوضحت المصادر، أن هذه التهديدات بالقتل تأتي عبر وسائل متعددة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى هواتفهم المحمولة، بعد أن تم تسريب أرقام هواتف العديد من أفراد عائلة حديد، عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي.

إسرائيل تهاجم جيجي حديد

وهاجمت الصفحة التي تحمل اسم stateofisrael، عبر خاصية الأستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، عارضة الأزياء جيجي حديد، وكتبت في رسالة غاضبة لها: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".

كيلاني تشارك في مظاهرات دعم فلسطين بأمريكا

فيما شاركت المغنية كيلاني، في مسيرة تضامنًا مع فلسطين وادنه الحرب على غزة، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لتصبح أول نجمة أو نجم مشهور في هوليوود، يشارك في تظاهرات دعما لدولة لفلسطين.

وارتدت كيلاني، بنطال جينز، وتيشيرت أسود اللون، وحملت معها علم دولة فلسطين، وهتفت مع المتظاهرين، خلال تظاهرة لوس أنجلوس، التي شهدت حضور المئات من المواطنين دعما لدولة فلسطين، كما التقطت عدد من الصور التذكارية مع المواطنين الفلسطينيين، والعرب المشاركين في المظاهرة.

كيلاني أول نجمة في هوليوود تعلن عن دعمها الكامل لـ فلسطين

أصبحت المغنية الشابة كيلاني آشلي باريش ٢٨ عاما، أول نجمة في هوليوود، تعلن عن دعمها الكامل لدولة فلسطين، بعد أن غيرت صورة حسابها الرسمي على موقع الصور الفيديوهات “إنستجرام”، ووضعت صورة لعلم فلسطين، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، “أنا أقف مع فلسطين”.

أكثر من 700 نجم في هوليوود أعلنوا دعمهم لإسرائيل

علي الجانب الآخر، كشف تقرير صحفي، أن أكثر من 700 مغني، ممثل، شخصية عامة من هوليوود، أعلنوا دعمهم لإسرائيل، عبر نشرهم رسائل داعمة لإسرائيل في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم، المغني الكندي جاستن بيبر، والمذيعة ألين دي جينيريس، والمليارديرة كايلي جينر، وغيرهم.