وحدة السكان بالأقصر تنظم تدريبا على طريقة تجفيف الطماطم لتمكين السيدات

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر تدريبا على طريقة تجفيف الطماطم نظريًا وعمليًا وذلك لتمكين السيدات من عمل مشروعات ناجحة تهدف لمساعدة أسرهن على المعيشة.

وكانت فعاليات التدريب بمكتبة مصر العامة، وبحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بالمحافظة، و د. مهندس ياسر علي محمد مدرب ومهندس زراعي بمديرية الزراعة، وتنسيق المهندس محمد عراقي بمديرية الزراعة بالأقصر، وحضور عدد 37 سيدة.

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وأكدت رجاء شوقي رئيس الوحدة، على اهتمام الوحدة بالمرأة كمحور أساسي من محاور عمل وحدة السكان، لافتة إلى أنه من المقرر اطلاق عدة تدريبات في المراكز والقرى تختص بالاستثمار الأخضر (كتجفيف الطماطم والخضراوات والاستزراع في الغرف المغلقة) وذلك ضمن خطة المحافظة لتمكين المرأة وتحسين الحالة المعيشية للأسرة المصرية.

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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