إزالة 91 حالة تعد على 21362 مترا مربعا بـ11 مركز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء،بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

أسفرت الحملات عن إزالة 91 حالة تعدي بمساحة 21362 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 6000 م2 بنطاق قري الابعادية،و شرنوب، وزواية غزال بدمنهور، عبارة عن أعمدة خرسانية، وقواعد،وسملات، وأسوار مبنى بالطوب الأبيض، والاسمنت،و شدات خشبية، و18 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 4865 م2 بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية وأسقف وأعمدة خرسانية.

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كما تم إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 3503 م2 بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات وأعمدة خرسانية،و13 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 1648 م2 عبارة عن مبانى قواعد وسملات خرسانية واعمدة خرسانية بالرحمانية، و12حالة تعدي بمساحة 1186م2 بقريتي كوم البركة وسيدى غازى بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وأعمده خرسانية، وحالتي تعدي بمساحة 1000 م2 عبارة عن جمالون من الحديد والصاج وأسوار ومباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بنطاق قرية أحمد عرابي بمركز بدر،و 7 حالات تعدي بمساحة 960 م2 بنطاق قريتي الناصر وأدم بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومباني بالطوب الاحمر، و4 حالات تعدي بمساحة 700 م2 بقريتي محلة الأمير وادفينا برشيد، و6 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 565 متر2 بنطاق قريتي أورين واسمانيا بشبراخيت عبارة عن سملات واعمدة خرسانية،و حالتي تعدي بمساحة 490 م2 عبارة عن مباني من الحجارة البيضاء وسملات بمركز إدكو، و4 حالات تعدي على املاك الدولة بمساحة 445 م2 بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك ومباني بدون سقف.

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