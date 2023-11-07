الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة أرمنت بالأقصر

تنفيذ الإزالة، فيتو
تنفيذ الإزالة، فيتو

أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة ارمنت  عن تنفيذ ١٠ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية  على مساحة ٢١٠٠م.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت أن الازالات بمدينة ارمنت الحيط وقرية السلام  ،وذلك بمشاركة ادارة الزراعة وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة ارمنت،وتمت الإزالة بمعدات المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك فى الإزالة نائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

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جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد. 


ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

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