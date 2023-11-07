"وعيك أمانك"، حملة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي بالأقصر
أطلقت منصة أيادي مصر بمحافظة الأقصر أولي حملاتها بعنوان "وعيك أمانك" للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي بالمجان وذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية.
تستهدف الحملة 1000 سيدة بجميع قري محافظة الأقصر، وذلك لتوعية السيدات والكشف المبكر لسرطان الثدي وتضمنت فعاليات الحملة، تحاليل للضغط والسكر للسيدات.
تمت الفعاليات بمركز الزينية تحت إشراف العقيد أحمد الهواري رئيس المركز، ونجوى علي رئيس منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر وحاضر بالندوة كلا من الدكتور محمود عبد العظيم أخصائي النساء والتوليد بمستشفى إيزيس التخصصي، وذلك بالتنسيق مع كلا من رحاب صبري، وشيماء سالمان، وريهام رضوان أعضاء منصة أيادي مصر.
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