اصطفاف معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا للنوات

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اصطفاف لسيارات ومعدات الشركة بمحطة التنقية الشرقية، وشهد الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف علي مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي مدي الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة وبدعم الدولة الكبير في مجال مجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث وبخطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في هذا الشأن، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها أثناء النوات.

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كما راجع أعمال المحاكاة لمراجعة كفاءة استيعاب الشبكة بالكباري والأنفاق الهامة للحفاظ على السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة، والمتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوي ورفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار لتتمركز معدات وسيارات الشركة في المناطق المحددة لها وتخفيض مناسيب البيارات وعدد من الإجراءات التي تساعد على الإسراع من استيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة بخلاف انعقاد غرفة الطوارئ علي مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين، والمتابعة اللحظية للحالة بالإسكندرية.

وأشار نافع إلى الدعم الذي أتاح للشركة توفير المعدات الحديثة للقدرة على التعامل مع النوات الشديدة بالإسكندرية، وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي أو لتخفيف الأعباء عنها بفصل مياه الأمطار.

وأشاد بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة محافظة الإسكندرية، لئلا يعاني أي مواطن بالإسكندرية أثناء النوات مؤكدًا أن الاصطفاف يأتي في إطار إستعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات استعدادًا لأى طارئ.

شهد الاصطفاف د. هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد مصطفى مدير الأزمات والكوارث بالشركة القابضة، بحضور اللواء ماجد محمد علي رئيس قطاع التأمين الفني بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.