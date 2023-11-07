الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

منسق حملة عبد السند يمامة الرئاسية يكشف تحركات الفترة المقبلة

د. عبد السند يمامه
د. عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أعلن عيد هيكل المنسق العام لحملة رئيس الوفد بانتخابات الرئاسة عن بدء المؤتمرات الجماهيرية لمرشح الوفد في يوم  الجمعه القادم ١٠ نوفمبر بمؤتمر حاشد بالدقهلية.

وأضاف منسق الحملة أن ذلك سيتبعه عدة مؤتمرات علي مستوي الجمهورية تنتهي بمؤتمر الجيزة في ٤ ديسمبر.

وقال هيكل إن مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حصل علي رمز النخلة وهو رمز وفدي اصيل يعبر عن استمرار الوفد علي طريق زعمائه التاريخيين.

الإنتخابات الرئاسية القادمة 


وأضاف أن باب الحملة مفتوح للتطوع لجميع المصريين والوفديين،وان الحملة متواجدة بشكل دائم داخل المقر الرئيسي للحزب وبكافة اللجان العامة بالمحافظات.

وفى وقت سابق قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية إن برنامجه الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وأكد يمامة: أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

الإنتخابات الرئاسية المقبلة 


وأشار المرشح الرئاسى: إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدي أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف يمامه:  أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءا كبيرا وهاما من تاريخ مصر.

انتخابات الرئاسة، وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد السند يمامة، ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أن عدم المشاركة فى الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.

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