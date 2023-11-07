الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير قانون دولي يكشف جرائم إسرائيل لإبادة أهالي غزة

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البرى على غزة، قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى، إن ‏إسرائيل تقوم بإخضاع الجماعة الفلسطينية عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها اعتبارا من 7 أكتوبر  الماضى عن طريقي الممارسات والانتهاكات العديدة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

سواء في الحصار الشامل الذي فرضته يوم الاثنين 9 أكتوبر على كل قطاع غزة وافظعها حظر كل الوسائل الضرورية المعيشية والوقود والدواء والماء والطعام عن السكان المدنيين في القطاع.

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الهجوم البرى على غزة 

 وأكد سلامة فى تصريح لفيتو أن ‏إسرائيل لم تكتف بذلك، بل دمرت أحد أكبر خزانات المياه في قطاع غزة الذي تعتمد عليه جماعة السكان الفلسطينيين المدنيين غير المنخرطين في النزاع المسلح داير في قطاع غزة، وتنص ‏المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أن تعني الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية المرتكبة على قصدي التدمير الكلية أو الجزئية للجماعة قومية أو الثانية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه ومن بين هذه الأفعال إخضاع الجماعة عمدا لي ظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

وهو ما تقوم به إسرائيل جهارا نهارا وعلى مدار الساعة تجاه الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة، فضلا عن ذلك فإنه الإبادة الجماعية لا تعني الإبادة الكلية الكمية لكل الجماعة المستهدفه في الإبادة الجماعية، ولكن يكفي إثبات التدمير المتعمد للجزء معين يمثل خصائص معينة من الجماعة مثل القيادة ليه الجماعة الفلسطينية المستهدفه وتحديدا قيادات حماس من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن أكدت إسرائيل في بيانات رسمية أنها تستهدف القضاء على وتدمير القيادة السياسية والعسكرية لحماس في قطاع غزة.

وتدرك إسرائيل أن تدمير القيادة السياسية أو العسكرية لي جماعات لا لحركة حماس سيكون له اكبر أثر على بقاء الجماعة الفلسطينية ككل وبالتالي يمكن أن يكون ذلك دليلا على حدوث التدمير الجزئية للجماعة الفلسطينية المستهدفه وذلك يمكن أن يرقي لمصاف جريمة الإبادة الجماعية.


وقال ‏إن التحريض الرسمي الذي يصدر عن أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استخدام القنبلة النووية التخلص من الجماعة الفلسطينية بوصفها أحد الجماعات المستهدفة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة ‏يجب فهمه وتوصيل فيه في السياق الحاصل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر هذا العام حيث تقوم تشكيلات والوحدات العسكرية للجيش الاحتلال الإسرائيلي بي أكثر من نمط من أنماط الإبادة الجماعية، أولها قتل أعضاء من الجماعة حيث ذكرت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية عام 1948 على أنه تعني إبادة الجماعة هنا عن طريق قتل الجماعة أي لاستئصال المادي للجماعة وذلك بالقيام بأفعال مادية تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية المضطهدة وفقا للإتفاقية.

 

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