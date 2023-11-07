الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

اليوم، الإدارية العليا تبدأ الفصل في الطعون الانتخابية لمرشحي الرئاسة

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون على الانتخابات الرئاسية، وتم قيدها بجدول المحكمة، وحددت المحكمة، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل فيها  من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية.

 ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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الوطنية للانتخابات 

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزًا انتخابيًّا من بين 15 رمزًا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

 

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