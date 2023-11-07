احتفالا باليوبيل الماسي لإنشائها، مطران دشنا يترأس صلاة القداس بكنسية العذراء مريم (صور)

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم بروض الفرج.

وذلك خلال برنامج النهضة التي تقيمها الكنيسة احتفالًا باليوبيل الماسي ومرور ٧٥ عامًا لإنشائها.

وشارك الصلاة بعض الآباء الأجلاء كهنة الكنيسة، وسط فرحة شعب الكنيسة المبارك.

البابا تواضروس الثاني يتلقى تقريرًا عن كنيسة أستراليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأب القمص مينا ميخائيل كاهن كنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا شنودة بملبورن، أستراليا.

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وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن القمص مينا ميخائيل عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا عن الخدمة بكنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا شنودة بملبورن، أستراليا.

البابا تواضروس يلتقي أساقفة أمريكا الشمالية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية بأمريكا الشمالية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM.

وتأمل قداسة البابا تواضروس في مزمور ٤٢ ووضع برنامجًا روحيًّا تقويًّا من صلوات القداس الإلهي وصلوات قطع الساعة التاسعة في الأجبية (كتاب صلوات السواعي اليومية).

وعقب انتهاء الكلمة أجاب قداسة البابا تواضروس على الأسئلة التي وجهت له وأطلع الآباء على مختصر لما تمت مناقشته في سيمينار أساقفة أوروبا الذي انعقد في ڤينيسيا، بإيطاليا يومي ١٥ و١٦ أكتوبر الجاري.

كما شدد قداسة البابا تواضروس على ضرورة المشاركة الإيجابية من الكنائس والإيبارشيات في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

البابا تواضروس يتلقى تقرير عن الخدمة في إيبارشية الأقصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يوساب عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الخاصة بخدمته الرعوية بإيبارشية الأقصر.

البابا تواضروس يستقبل السفير المصري الجديد في نيوزيلندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة السفير جورج عازر سفير مصر الجديد في نيوزيلندا.

دار الحوار أثناء اللقاء حول الصناعات التي تشتهر بها دولة نيوزيلندا. كما أشار السفير المصرى إلى التعاون الكبير بين الدولتين في مجال التبادل الطلابي.



ومن جهته قال قداسة البابا تواضروس الثاني نبذة عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلندا، متمنيًا التوفيق في منصبه الجديد.

البابا تواضروس: دراسة المشورة هام لخدمة الأسر المسيحية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية دراسة علم المشورة لخدمة الأسر المسيحية، داعيًا الكهنة للاهتمام بتقديم النصح للأسرة في عظاتهم.

تكريم خريجي معهد مشورة المعادي

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية معهد المشورة بالمعادي بتخريج دفعات جديدة من الدارسين في الدورات الدراسية المختلفة التي ينظمها المعهد، وهي ست دورات كالتالي: الدراسة الأكاديمية، الكاهن المشير، المشير، المحاضر، مدرسة الأشابين، زوجات الكهنة.

حضر الحفل إلى جانب نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة، وأسر الخريجين.

تضمن الحفل عرض للدورات التي يقدمها المعهد، ونوعية وعدد الخريجين، وفيلم تسجيلي عن المعاهد التي يشرف عليها معهد المشورة بالمعادي.

وألقى الأنبا دانيال كلمة بينما ألقى نيافة الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة عبر الإنترنت عن طريق برنامج ZOOM وكلمة بالطريقة ذاتها لممثلة مؤسسة C.A.C.R.E.P التي اعتمدت معهد المشورة بالمعادي، وهي المؤسسة المنوط بها اعتماد معاهد المشورة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كرم بعدها قداسته أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، والخريجين البالغ عددهم ١٨٩ خريج وخريجة