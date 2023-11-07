إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأبو تشت في قنا

شنت الوحدة المحلية لقرية القارة بمركز ومدينة أبو تشت برئاسة ربيع منصور بتنفيذ ٣ حالات إزالة فورية، حيث جاءت الحالة الأولى لفك شدة خشبية قواعد على أرض زراعية مساحة ١٣٣م بناحية عزبة البوصة.



كما جاءت الحالة الثانية بمساحة ١٧٥م سور بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بناحية السليمات، والثالثة بمساحة ١٢٦م سور بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية بناحية السليمات.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس برئاسة حسني عبد الرحيم بإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية الجربة على مساحة 5 قراريط و12 سهمًا.

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وجاء ذلك حفاظًا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعديات بالإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، وبتوجيهات من سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت.

وفي سياق متصل صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت أمس الإثنين في إزالة 63 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 63 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و19 قيراطًا يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها خلال الأيام الماضية 267 حالة على مساحة 19 فدانًا و7 قراريط، مشيرا إلى أن هناك متابعة لاي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍّ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.