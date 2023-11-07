اليوم، فصل التيار الكهربائي عن مدينة أبو تشت بقنا لمدة 5 ساعات

أعلنت شبكة كهرباء مدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا عن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت شبكة الكهرباء أن فصل التيار بسبب تركيبات منشآت حياة كريمة ومن أهم المناطق المتأثرة بالفصل قرية الكرنك.

وفي سياق منفصل ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اختيار المواقع المقترحة لإنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بمركز قوص، وذلك في إطار بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة البلدية التي تشمل (مصنع تدوير المخلفات – مدفن صحي) بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والمهندس الحسيني محمد مدير فرع جهاز شؤون البيئة بقنا، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.



واستعرض محافظ قنا عددًا من المواقع المقترحة بمركز قوص لاختيار أنسب موقع مطابق للاشتراطات والبعيدة عن الكتلة السكنية، لإقامة محطة وسيطة لتجميع وترحيل القمامة من مدينة قوص والقرى المحيطة بها، لاستكمال منظومة جمع ونقل القمامة وخفض تكاليف عمليات النقل لمواقع التخلص المباشر للمخلفات.

ومن جانبه، قال محافظ قنا: إن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لخطورته على صحة المواطن والبيئة، مؤكدًا حرصه الشديد للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى مواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها، وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة، وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.