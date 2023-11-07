الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة بلاط، فيتو

تفقد سلامة علي محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لقرى تنيدة وبعض المحال التجارية والباعة الجائلين بمركز بلاط، برفقة موظفي مكتب تموين المركز.

 

واطمأن رئيس الوحدة، على توافر السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وأيضًا السلع الغذائية وذلك في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين.

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ووجه رئيس مركز ومدينة بلاط، بالتوسع في إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من الدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ المحافظة المنتشرة في ربوع المراكز الخمس؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، لضبط الأسعار، وهو ما ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضراوات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

 

وتحرص محافظة الوادي الجديد، على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال العام بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن في السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.

وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدة المختلفة.

وقال عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، إن توفير السلع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، لافتًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.

وأوضح عبد الناصر، أنه سيجري طرح كميات من السلع بمركز ومدينة باريس، بصفة مستمرة، كحماية للمواطنين من جشع التجار، واحتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد، دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضراوات بأسعار مخفضة.

وأعلنت قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم، كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.

 

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