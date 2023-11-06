الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

CBC تعرض فيلم "مسافة السكة" لتوثيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قناة CBC، فيتو
قناة CBC، فيتو

تعرض قناة "CBC"، يوم غد الثلاثاء في الخامسة والنصف ظهرًا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مسافة السكة" عن المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب المصري إلى أشقائهم في قطاع غزة.

يوثق الفيلم بداية من التوجيه الرئاسي، مرورًا بتجهيز المساعدات وشحنها إلى معبر رفح، وكواليس اعتصام المتطوعين على بوابات المعبر أثناء رفض قوات الاحتلال مرور شاحنات المساعدات، انتهاء بدخولها واستلام أهلنا في غزة للمساعدات ووصول الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.

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مبدأ مسافة السكة

 

يروي ضيوف الفيلم كيف تعاملت الدولة المصرية بمبدأ مسافة السكة لإنقاذ الأشقاء في قطاع غزة من معرفة الاحتياجات الضرورية إلى استلام المساعدات من كافة أنحاء الجمهورية وتجهيز مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الدولية.

 

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