تثقيفية المحامين تعقد دورة تدريبية عن قانون المرافعات، الخميس

تنظم اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، يوم الخميس المقبل، دورة في قانون المرافعات، وذلك في تمام الساعة الثانية عصرًا بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، برعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يحاضر في الدورة الدكتور حسن عبدالمنعم ويحصل المشارك فيها على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين، وعلى الراغبين في حضور الدورة المبادرة في الحجز لدى سكرتارية أمين الصندوق.

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تعقد الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من الأساتذة؛ خالد السني وشريف منطاوي، وأحمد اللويزي، المحامون.