سكرتير الصحفيين: نناقش مذكرة بتوقيع 250 زميلًا للتبرع لغزة من البدل

كشف جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، عن تقدم 250 زميلًا صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بمذكّرة للعرض على المجلس، أكدوا فيها تقديرهم لمساعي النقابة لإعداد قافلة إغاثة للأشقاء في غزة مع كافة النقابات المهنية، وطالبوا فيها بفتح باب التبرّع للزملاء، من خلال تحديد آلية للخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، بالآلية التي يحددها مجلس النقابة ويراها الأنسب، لشراء مستلزمات طبية وإغاثية مختلفة، يتم ضمها لقافلة الإغاثة التي يتم الإعداد لها، والمتوجّهة إلى معبر رفح ثم إلى قطاع غزة.

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وقال سكرتير عام النقابة في تصريحات صحفية: إن الزملاء طالبوا بأن يكون الأصل في الخصم من البدل هو موافقة الزميل العضو على التبرّع، وقيام الإدارة المالية بالنقابة بالخصم من البدل، ولمن يرغب بعدم التبرّع، الحق في إخطار النقابة بعدم الخصم من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، مع اقتراح أن تكون قيمة الخصم نحو 50 جنيهًا، ويتم توحيد المبلغ.

وأضاف "عبد الرحيم" أنه سيتقدّم بهذه المذكّرة لمجلس النقابة في اجتماعه المقرر عقده غدًا الثلاثاء؛ حيث أنها تُعتبر على رأس جدول اجتماع المجلس، وسيتم مناقشتها، خاصة وأنه مُقترح لا يتعارض مع قانون إنشاء النقابة أو لائحتها الداخلية، وهو ما يجعله واردًا ومطروحًا على طاولة المجلس بقوة.

وأكد أن المُقترح الذي تقدّم به الزملاء في المذكّرة، لا يُعتبر المرة الأولى التي يقفون فيها بجوار الأشقاء في غزة، وليس غريبًا على النقابة أو جمعيتها العمومية الوقوف بجوارهم ودعم القضية الفلسطينية، وهي أول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط، تُصدر جمعياتها العمومية المتعاقبة، قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.

وكانت نقابة الصحفيين بدأت في استقبال التبرّعات العينية والمادية من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى، والجهات المعنية، ووجّهت دعوتها للزملاء الصحفيين، الراغبين في تقديم مساعدات عينية، عِبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين في غزة، وأيضًا مُستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت في استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضي، كما نسّقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، وعملت النقابة على التنسيق مع الجهات المعنية، لإيصال هذه المعونات للأشقاء في غزة المحاصرة.

وأصدرت النقابة بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطيني برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.