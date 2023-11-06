رئيس الفيفا يشيد ببطولة الدوري الإفريقي

أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنسخة الأولي لبطولة الدوري الإفريقي.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة "إنستجرام" اليوم الإثنين: "لقد كانت بطولة الدوري الإفريقي الجديدة، مشهدا رائعا، فمباراة الذهاب للدور النهائي لم تكن مختلفة عن باقي المباريات الرائعة للبطولة".

وأضاف: "أود أيضا أن أشكر منظمي الاتحاد الإفريقي ومنظمي دوري السوبر الإفريقي على إقامة هذه المنافسة الرائعة، التي ستساهم في التنمية المستدامة والشمول المالي عبر القارة الإفريقية".

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وفاز الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز الجنوب إفريقي (2-1) في مباراة الذهاب للدور النهائي، التي أقيمت أمس الأحد بالمغرب فيما ستقام مواجهة الإياب الأحد المقبل في بريتوريا.

صن داونز يفتح المدرجات مجانا في النهائي

أصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي:"

دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.