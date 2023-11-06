لليوم الثالث، محافظة الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي والدولي صباحا

أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الثلاثاء، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.



وذلك بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لليوم الثالث على التوالي.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكان حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبو كليلة، وبالتعاون مع هيئة النقل العام، دفع بعدد من الأتوبيسات من داخل جراج الهيئة، لمواجهة التكدس والزحام للطلاب المتوجهين إلى المدارس والجامعات والموظفين المتوجهين إلي أعمالهم، وذلك بعد غلق الطرق السريعة والمحاور والدولي الساحلي بسبب الشبورة.

وأدى إغلاق الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي، إلى زحام شديد وتكدس مروري داخل شوارع الإسكندرية خاصة غرب المدينة العجمي والعامرية، وتواجد المئات من الموظفين والعمال والطلاب على جانبي الطريق في محاولة لاستقلال سيارة للذهاب إلى أعمالهم والمدارس والجامعات.

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حملة تعريفة الركوب

كما قامت جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، بمتابعة الحالة المرورية وتسعيرة الأجرة بعد رفع عدد من سيارات الأجرة الصغيرة “التمناية” للأجرة داخل العجمي نصف جنية وجنية وقامتا بالاستعانة بالمرور لسحب رخص الغير الملتزمين والتأكيد علي ثبات أسعار الأجرة.

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