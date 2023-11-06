إعلان قائمة البرازيل لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا بتصفيات كأس العالم

أعلن فيرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة كولومبيا والبرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف منتخب السيليساو نظيره الأرجنتين يوم 22 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة استدعاء المهاجم الشاب إندريك (17 عامًا)، لاعب بالميراس والمنتقل إلى ريال مدريد في بداية الموسم المقبل.

ويغيب القائد نيمار دا سيلفا عن قائمة منتخب البرازيل، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في المعسكر الأخير.

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قائمة البرازيل لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا

المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - لوكاس بيري (بوتافوجو).

الدفاع: بريمير (يوفنتوس) - جابريال (آرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) -نينو (فلومينينسي) -إيمرسون رويال (توتنهام) -كارلوس أوجستو (إنتر ميلان) - رينان لودي (مارسيليا).

الوسط: أندري (فلومينينسي) - برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - جولينتون (نيوكاسل) - رافاييل فيجا (بالميراس) - رودريجو (ريال مدريد).

الهجوم: إندريك (بالميراس) - جابرييل جيسوس (آرسنال) - جابرييل مارتينلي (آرسنال) - جواو بيدرو (برايتون) - باولينيو (أتليتكو مينيرو) - بيبي (بورتو) - رافينيا (برشلونة) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدر، وبالتساوي مع أوروجواي صاحب المركز الثاني.