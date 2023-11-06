غلق سنتر تعليمي كبير بحي العجمي بسبب الإزعاج وسوء المعاملة (صور)

شن حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبو كليلة، وبالتعاون مع إدارة العجمي التعليمية برئاسة بسيوني محمد، وبوجود الاتصال السياسي بإدارة العجمي تعليمية، حملة مكبرة على أحد السناتر التعليمية الكبري بمنطقة الهانوفيل بعد ورود عدة شكاوي من أهالي المنطقة بسبب الازعاج، وكذلك أولياء أمور عدد من الطلاب بسبب سوء المعاملة لأبنائهم داخل السنتر، وعدم وجود تراخيص لممارسة نشاط التعليمي ومخالفة قرارت وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بمنع عمل السناتر والاكاديميات التعليمية.

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وقادت رئيس حي العجمي هدى أبو كليلة، الحملة، وأغلقت ١١ قاعة مجهزة قاعات للدراسة، وصادرت عدد من الأجهزة والشاشات التي تستخدم في إدارة المكان دون تراخيص، وجرى وضع الشمع الأحمر على أبواب القاعات والسنتر والتحذير من فك الشمع الأحمر والعمل مرة أخرى مما يعد مخالفة قانونية تستوجب الغرامة والحبس.

وأكدت رئيسة حي العجمي، أن هذه الحملة هي بداية لحملات لمواجهة مافيا السناتر التعليمية والدروس الخصوصية وبالتعاون مع إدارة العجمي التعليمية وذلك للتشجيع على مجموعات الدعم المدرسية التي تخضع لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يكون الطلاب في امان ويتم التأكد من معاملتهم بشكل صحيح، لافتة أن هناك شكاوى من المواطنين وأولياء الأمور جاءت بشأن هذا السنتر وهو ما أدى إلى تحركنا وبسرعة وغلقه.

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