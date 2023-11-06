الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم البحيرة يبحث الارتقاء بخدمة تنظيم الأسرة

اللقاء بديوان مديرية
اللقاء بديوان مديرية تعليم البحيرة، فيتو

استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، بمكتبه بديوان عام المديرية، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، لمناقشة مشروع أسرة باثفايندر إنترناشيونال بمحافظة البحيرة من حيث تدريب فريق الإدارات وفرق مقدمي الخدمة في المحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية وبذلك عن طريق نظرية "العرض والطلب".

 

حضر اللقاء الدكتورة سحر السنباطي مستشار العلاقات بالمحافظات ببرنامج أسرة باثفايندر إنترناشيونال، والمهندس ماجد سيد يوسف قائد فريق الأعمال الميدانية، ونانسي نجيب مدير المكتب الإقليمي.

 

Advertisements

 

أكد الدكتور جميعة، أن نظرية " الطلب"  لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، يكون بمجموعة أنشطة منها ندوات توعوية للشباب والمرأة عن وسائل تنظيم الأسرة والعمل على توعية عن مخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم والعمل على تمكين المرأة ومحو الأمية، مشيرا أن نظرية "العرض " بتقديم خدمة صحية بجودة عالية عن طريق تدريب إداري للفرق بالمحافظة والإدارات والوحدات الصحية. 

 

وقام خلال اللقاء وكيل الوزارة بعرض إنجازات المحافظة في مستهدف تنمية الأسرة، حيث إنه تخطى النسبة مستهدف اللوالب بـ ١٦٠٪، وأيضا تركيب اللوالب أثناء القيصرية قد تعدى ٩٥ ٪، موضحا  أن ما وصلت اليه محافظة البحيرة تحقق بفضل تضافر جهود كثيرة، ونتيجة لزيادة الوعي الصحي والتثقيف الصحي من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والسكانيات، وممرضات تنظيم الأسرة، كذلك تدريب الأطباء وتوفير الطبيب الزائر بوحدات الرعاية الأولية، كذلك اطلاق قوافل تنظيم الأسرة بصفة مستمرة، كل ذلك أدى لوصولنا لتلك النسبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تعليم تربية تدريب استقبال البحيرة

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط (فيديو)

35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

وثائق استخبارات تكشف الأسرار.. تفاصيل المؤامرة على مصر لتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.. خطة من 3 مراحل تشارك فيها أمريكا وأوروبا ولوبيات ضغط

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

Advertisements

منوعات

المزيد

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

سعر اليورو بالبنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية