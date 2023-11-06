تعليم البحيرة يبحث الارتقاء بخدمة تنظيم الأسرة

استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، بمكتبه بديوان عام المديرية، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، لمناقشة مشروع أسرة باثفايندر إنترناشيونال بمحافظة البحيرة من حيث تدريب فريق الإدارات وفرق مقدمي الخدمة في المحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية وبذلك عن طريق نظرية "العرض والطلب".

حضر اللقاء الدكتورة سحر السنباطي مستشار العلاقات بالمحافظات ببرنامج أسرة باثفايندر إنترناشيونال، والمهندس ماجد سيد يوسف قائد فريق الأعمال الميدانية، ونانسي نجيب مدير المكتب الإقليمي.

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أكد الدكتور جميعة، أن نظرية " الطلب" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، يكون بمجموعة أنشطة منها ندوات توعوية للشباب والمرأة عن وسائل تنظيم الأسرة والعمل على توعية عن مخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم والعمل على تمكين المرأة ومحو الأمية، مشيرا أن نظرية "العرض " بتقديم خدمة صحية بجودة عالية عن طريق تدريب إداري للفرق بالمحافظة والإدارات والوحدات الصحية.

وقام خلال اللقاء وكيل الوزارة بعرض إنجازات المحافظة في مستهدف تنمية الأسرة، حيث إنه تخطى النسبة مستهدف اللوالب بـ ١٦٠٪، وأيضا تركيب اللوالب أثناء القيصرية قد تعدى ٩٥ ٪، موضحا أن ما وصلت اليه محافظة البحيرة تحقق بفضل تضافر جهود كثيرة، ونتيجة لزيادة الوعي الصحي والتثقيف الصحي من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والسكانيات، وممرضات تنظيم الأسرة، كذلك تدريب الأطباء وتوفير الطبيب الزائر بوحدات الرعاية الأولية، كذلك اطلاق قوافل تنظيم الأسرة بصفة مستمرة، كل ذلك أدى لوصولنا لتلك النسبة.