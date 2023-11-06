خالد جلال رئيسًا للجنة تحكيم العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)
كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى بالدورة الثامنة للمهرجان وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.
لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى
وتشكلت اللجنة من كل من المخرج المصري الكبير خالد جلال رئيسًا للجنة التحكيم، وعضوية كل من: الدكتورة ماريجونا بيكتيشي من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا، والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من انجلترا.
ويحضر المؤتمر كل من المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، والفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والمايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة من المهرجان اسمها، وكوكبة من الفنانين والمسرحيين.
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
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