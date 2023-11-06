الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سميحة أيوب تكشف سبب عدم إلغاء مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شرم الشيخ للمسرح
شرم الشيخ للمسرح الشبابي، فيتو

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، أن المهرجان يقام هذا العام، مشيرة إلى أن هناك من يحارب على جبهة القتال، والمهرجان يحارب بأدواته.


وأضافت سميحة أيوب: "فيه ناس بتسأل ليه لم نلغي المهرجان.. احنا مش مهرجان استعراض احنا مهرجان ثقافي.. واحنا بتحارب بأدواتنا والثقافة القوى الناعمة اللي تصيغ وجدان المواطن.. ومهرجان لازم يقام لأنه في خدمة الإنسان".

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.


ويحضر المؤتمر كل من المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، والفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والمايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة من المهرجان اسمها، وكوكبة من الفنانين والمسرحيين.


مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي


ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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