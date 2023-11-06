الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

ندوة تثقيفية عن ظاهرة التنمر والابتزاز الإلكتروني للطفل بالبحيرة

جانب من الندوة بالبحيرة
جانب من الندوة بالبحيرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المهندس محمد نعمة كجك رئيس الوحدة المحلية، ندوة تثقيفية بمدرسة أحمد عرابي بدمنهور للتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر، والتنمر الذي يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلًا، وموضوعًا، وكذلك الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للأطفال.

 

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جاء ذلك بحضور أميمة المسيري - مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، وفاطمة علام - مديرة المدرسة، والدكتورة  نشوى إسماعيل - ممثل الإدارة الصحية بدمنهور،  وصفاء عرابي عضو المجتمع المدني باللجنة العامة، وصابرين حصافى عضو التضامن الاجتماعي باللجنة.

 

كما تناولت الندوة، أهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد دار حوار  تفاعلي مع طلاب المدرسة عن الاحداث الجارية على الصعيد الدولي، والمحلى، وقد استفاد من تلك الندوة 60 طالبا وطالبة.

 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل، وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم.

 

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البحيرة تنظيم ندوة تثقيفية ندوة تثقيفية دمنهور

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