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ثقافة وفنون

انطلاق عرض حكاية "روحي فيك" لعائشة بن أحمد على ON

حكاية روحي فيك، فيتو
حكاية روحي فيك، فيتو

انطلق عرض حلقات حكاية "روحي فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب"، من بطولة الفنانة عائشة بن أحمد، على شاشة قناة ON.

 

وتجسد عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات، تواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي.

أبطال الحكاية

ويشارك في بطولة الحكاية محمد كيلاني، ونور محمود، وسمر مرسي، وفراس سعيد، وهلا السعيد، ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.

 

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تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي.

 

 

الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة 

 وشهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

 

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

 

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عائشة بن أحمد الفنانة عائشة بن احمد حكاية روحي فيك قناة ON اخبار الفن

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