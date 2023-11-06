الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

لجنة المسابقات تخطر غزل المحلة بتعديل موعد مباراة لافيينا

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

غزل المحلة، أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكـرة القدم، نـادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام لافيينا على ستـاد غزل المحلة.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري في تمام السـاعة الخامسة مساءًا بدلًا من الإثنين 20/11/2023، وتنطلق في الساعة 2:30 عصرًا.

غزل المحلة يستعد لمواجهة القناة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تحت قيادة الكابتن خالد عيد تدريباته استعدادا لمواجهة القناة علي ستاد غزل المحلة يوم الثلاثاء القادم، في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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وسيطرت حالة من التركيز داخل التدريبات علي الجميع، كما ركز الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء والعمل على بعض الجمل الفنية، لتطبيقها في المباراة، وقام الجهاز بتحفيز اللاعبين من أجل عودة زعيم الفلاحين لمسار الانتصارات مرة أخرى.

وخسر غزل المحلة المباراة الماضية أمام أسوان بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أُقيمت على ستاد أسوان.

وشهدت مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين، إحراز 22 هدفا، وهو نفس عدد أهداف الجولة الماضية من البطولة.


حصاد الجولة السادسة لدوري المحترفين


وكانت أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة هي تلقي السكة الحديد وغزل المحلة الخسارة الأولى في دوري المحترفين أمام أبوقير للأسمدة وأسوان بالترتيب.

 

أول سوبر هاتريك في دوري المحترفين

 كما شهدت الجولة السادسة لدوري المحترفين، إحراز أول سوبر هاتريك في البطولة الموسم الجاري عن طريق نانا أنتوي لاعب طنطا أمام بروكسي.
 

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين 

 أسوان 2-0 غزل المحلة
مكادي 1-1 الاتصالات
بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين
مصر المقاصة 1-1 النجوم
أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد
راية 1-0 بتروجت
القناة 1-1 حرس الحدود
لافيينا 3-0 دكرنس
وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين
طنطا 4-0 بروكسي

وتصدر فريق لافيينا قمة جدول ترتيب دوري المحترفين، بعد نهاية الجولة السادسة للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.


ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة السادسة 


 1- لافيينا إف سي 13 نقطة 2 - بتروجيت 12 نقطة 3-  القناة 11 نقطة  4-  غزل المحلة 11 نقطة  5-  وادي دجلة 10 نقاط 6-  حرس الحدود 10 نقاط 7-  أبو قير للأسمدة 10 نقاط 8-  بترول أسيوط 9 نقاط 9-  طنطا‏ 8 نقاط 10-  راية 8 نقاط 11-  بروكسي 8 نقاط 12-  المصرية للاتصالات 7 نقاط 13-  أسوان 7 نقاط 14-  السكة الحديد 7 نقاط 15-  دكرنس 7 نقاط 16-  مكادي 6 نقاط 17 - النجوم 5 نقاط 18-  جمهورية شبين 4 نقاط 19-  النصر للتعدين 4 نقاط 20-  مصر المقاصة 3 نقاط
 
 

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين

حرس الحدود 1-1 أسوان
غزل المحلة 1-1 مكادي
دكرنس 2-0 بترول أسيوط
النجوم 2-1 لافيينا
بتروجت 2-1 مصر المقاصة
النصر للتعدين 2-1 طنطا
الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة
بروكسي 2-1 راية
جمهورية شبين 0-1 القناة
السكة الحديد 0-0 وادي دجلة


 
نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد   1-1
القناة ضد دكرنس    2-0
أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-1
لافيينا ضد بتروجيت   3-2
الاتصالات ضد غزل المحلة    0-2
أسوان ضد جمهورية شبين 1-2
بترول أسيوط  ضد النجوم  1-0
مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3
مكادي ضد حرس الحدود 1-1
راية  ضد النصر للتعدين 2-1

 

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0
حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0
بتروجت علي بترول أسيوط 1-0
لافيينا ضد بروكسي 1-0
القناة ضد النجوم 3-0
دكرنس ضد أسوان 1-0
جمهورية شبين ضد مكادي 1-1
النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1
السكة الحديد ضد راية 2-2
وادي دجلة ضد طنطا  0-0

 

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