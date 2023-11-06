محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للسكان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بترأس الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة، موجهًا بأهمية تحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية والأدوار التى تقوم بها اللجان التنسيقية لتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

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ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأن الاجتماع تضمن مناقشة وبحث التقرير الربع سنوى الخاص باللجنة، بالإضافة إلى إستعراض مختلف الأنشطة والمبادرات والفعاليات التى قامت بتنظيمها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية من أجل نشر التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بتحسين الخصائص السكانية.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف الأنشطة السكانية والندوات التوعوية داخل القرى والنجوع للتعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحور صحة الشباب والمراهقين، فضلًا عن محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة وذلك لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وعلى الوجه الأكمل.

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