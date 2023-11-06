الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

عبد السند يمامة يطالب العرب بوقفة حاسمة ضد الهمجية الصهيونية

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

غزة، ناشد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى، المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة وما يحدث من غض الطرف عن أكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 


وطالب رئيس حزب الوفد القادة العرب بوقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تمارس أمام أعين العالم وحيا مرشح الوفد الرئاسي كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض رغم القصف الوحشي المستمر.

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أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة وذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

فلسطين، وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.

أكبر مستشفيات القطاع للعيون


واستهدفت قوات الاحتلال أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهم دمارًا واسعًا، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.


انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.

 

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