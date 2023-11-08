خبير قانون دولي يعلق على تصريح الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالنووي

الهجوم البرى على غزة، قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى إن التحريض الرسمي الذي صدر عن أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استخدام القنبلة النووية التخلص من الجماعة الفلسطينية بوصفها أحد الجماعات المستهدفة بالإبادة الجماعية يجب فهمه في السياق الحاصل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر هذا العام.

وأضاف أن هناك تشكيلات والوحدات العسكرية للجيش الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من نمط من أنماط الإبادة الجماعية أولها قتل أعضاء من جماعة حماس.

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وأكد أن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة ذكرت لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية عام 1948 على أنه تعني إبادة الجماعة هنا عن طريق قتل الجماعة أي لاستئصال المادي للجماعة وذلك بالقيام بأفعال مادية تؤدي الى القضاء على الجماعة البشرية المضطهدة وفقا للاتفاقية .



وأوضح أن الاستخدام المنظم للسلاح الجوع كما تفعله إسرائيل في قطاع غزة منذ 9 أكتوبر لجأت إليه العديد من الأنظمة الفاشية المستبدة وذلك لتحقيق التصفية الجسدية لأعضاء الجماعة في النهاية وهذه الظروف الاستثنائية التي تخضع لها الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة اعتبارا من 7 أكتوبر هذا العام تمثل النمط الثالث من أنماط الإبادة وأشكالها والمنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية.



وتابع:" دولة فلسطين باعتبارها الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فإن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة منذ 2014 يأتي ضمن جرائم الحرب وعلى دولة فلسطين التقدم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب لضم التصريحات الخرقا النازية للوزير الإسرائيلي الذي يحرض على استخدام سلاح محذور هو القنابل النووية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على أنم يقوم المدعي العام بإثبات ذلك رسميا، لإضافتها إلى تحقيقات شرع فيها منذ 2021 ".

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